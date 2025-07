Weekend di grandi concerti con Le Vibrazioni e Zero Assoluto

MOLISE. Quello in corso sarà un weekend segnato da due grandi live in Molise. Protagoniste due band amatissime dal pubblico.

Si comincia stasera, sabato 26 luglio, a Pescolanciano in piazza Garibaldi, per la festa di Sant’Anna, con il concerto degli Zero Assoluto mentre domani, domenica 27 luglio, a Trivento, in piazza Calvario, per la festa dei santi Nazario, Celso e Vittore, sul palco ci saranno Le Vibrazioni.

LE VIBRAZIONI

Il gruppo rock nasce ufficialmente a Milano nel marzo 1999 e, dopo tre anni passati a suonare nei locali e farsi le ossa come live band, raggiunge il successo con il singolo “Dedicato a te” che, uscito all’inizio del 2003, diventa da subito uno dei brani più trasmessi dalle radio. La canzone, abbinata a un riuscito videoclip – girato in due versioni in piano sequenza sui Navigli di Milano – entra e raggiunge nel giro di poco tempo le prime posizioni della classifica dei singoli più venduti, dove resta per oltre quattro mesi.

Il quartetto attira l’attenzione di stampa specializzata e non, televisioni musicali e radio. A maggio del 2003, la band, che può contare su un repertorio di oltre 50 canzoni originali già pronte, pubblica il suo primo album intitolato LE VIBRAZIONI e inizia un fitto giro di concerti per l’Italia.

Nel 2003 la band si rivela come il gruppo esordiente di maggior successo in Italia e raggiunge una serie di traguardi, con “Dedicato a te” che diventa Disco di Platino, l’album di debutto che supera le 300.000 copie vendute, la premiazione con due Italian Music Award come Miglior Rivelazione e Miglior Gruppo.

Nel 2005 Le Vibrazioni lanciano il video di “Raggio di Sole”, primo singolo estratto dal loro secondo album LE VIBRAZIONI II, realizzato in soli due mesi dalla fine del tour estivo e pubblicato il 4 marzo 2005 durante la loro prima partecipazione al Festival di Sanremo, con “Ovunque andrò“, che si classifica seconda nella categoria “Gruppi”.

Il 18 aprile 2008 esce il nuovo album, EN VIVO, una raccolta di brani registrati dal vivo. L’11 dicembre 2009 viene trasmesso dalle radio il singolo “Respiro”, che anticipa l’album LE STRADE DEL TEMPO, pubblicato il 22 gennaio 2010. Nel 2012, il 25 ottobre il gruppo si esibisce per l’ultimo concerto prima di una lunga pausa.

A giugno del 2017 la band annuncia il ritorno alle scene musicali con la formazione originaria e l’uscita di un nuovo album di inediti nel 2018. A fine 2017 il gruppo viene selezionato tra i 20 big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2018, dove porta l’inedito intitolato “Così sbagliato”, incluso nel disco V, nuovo lavoro di studio.

Le Vibrazioni partecipano alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, con la direzione artistica di Amadeus, portando in gara il brano “Dov’è”. La band torna dunque sul palco dell’Ariston a due anni di distanza dalla sua ultima partecipazione con “Così sbagliato”.

Per il mese di marzo del 2020 Francesco Sarcina e soci programmano il tour “Le Vibrazioni in Orchestra di e con Beppe Vessicchio”. Inevitabilmente viene rimandato per la pandemia, e recuperato solo nel 2021.

Poco dopo viene annunciata la loro inclusione tra gli artisti scelti per Sanremo 2022, dove tornano in gara con “Tantissimo”.

ZERO ASSOLUTO

Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, corpo e anima del progetto musicale Zero Assoluto, si conoscono nel 1992 fra i banchi del liceo classico Giulio Cesare di Roma. Nel 2004 esce il singolo Mezz’ora, che anticipa il primo album Scendi.

Nell’estate 2005 conquistano il disco di platino con Semplicemente, canzone che rimane in classifica per trenta settimane. Il grande successo arriva nel 2006 con la partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Svegliarsi la mattina, che si classifica seconda.

Con il singolo sanremese gli Zero Assoluto conquistano la vetta della classifica, aggiudicandosi un doppio disco di platino. Svegliarsi la mattina resta nella top ten per ben 52 settimane ed è il singolo più venduto dell’anno in Italia.

Subito dopo viene pubblicato Sei parte di me, che nella Top 40 italiana ha totalizzato il record di avanzamento in due settimane (è infatti l’unico singolo nella storia della Top 40 italiana che è salito di 30 posizioni in 2 settimane, dalla 36 alla 6): raggiunge la prima posizione il 7 luglio.

In quello stesso anno la band vince il Festivalbar con il premio “Rivelazione dell’anno”.

Tra i tanti elementi di rilievo della lunga carriera, da ricordare molti album e altre canzoni di successo e tra queste la collaborazione con l’artista canadese Nelly Furtado: il duetto All Good Things fa parte dell’album Loose che supera le 150 mila copie aggiudicandosi il disco di platino.

E poi ancora: nel 2007 e nel 2016 nuove partecipazioni al Festival di Sanremo; nel 2009 il concerto di Capodanno a Roma davanti al Colosseo insieme a Antonello Venditti e nel 2010 la realizzazione della colonna sonora del film Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia.

Negli ultimi anni sono stati protagonisti di una serie impressionante di successi dal vivo con concerti in tutta Italia.