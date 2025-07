Talento, professionalità e rispetto: il dietro le quinte dell’incontro con Sal Da Vinci

TERMOLI. Come il resto dei colleghi, ho partecipato alla conferenza stampa di presentazione dello spettacolo “Stasera che sera”, che Sal Da Vinci porterà in scena oggi al Teatro Verde.

La prima, e non certo secondaria, differenza che Sal e il suo entourage hanno messo in evidenza è quella della professionalità, un valore che ogni artista dovrebbe possedere ma che, purtroppo, non è sempre scontato. Il semplice fatto di aver organizzato una conferenza stampa, di essersi concesso con disponibilità a un’interminabile serie di domande da parte dei giornalisti presenti, e infine di aver rilasciato interviste individuali a ciascuno di noi, dimostra quanto Sal Da Vinci sia un artista a 360 gradi.

Un artista che ha costruito, mattoncino dopo mattoncino, il proprio successo, partendo da giovanissimo e seguendo le orme del padre, Mario Da Vinci, una delle voci più grandi e autentiche della canzone napoletana. Cresciuto tra le quinte e la polvere del palcoscenico, guardando il padre esibirsi, Sal ha maturato presto la convinzione che quella artistica sarebbe stata la sua strada.

Durante la conferenza di giovedì scorso, appena arrivato a Termoli, non ha voluto nemmeno riposare un attimo: per rispetto del nostro lavoro, si è messo immediatamente a disposizione, rispondendo con lucidità, competenza e passione a tutte le nostre domande.

Sal Da Vinci, con la sua presenza garbata e disponibile, ha dato una vera lezione di comportamento.

Oggi vogliamo ottolineare e ringraziare la grande professionalità di un artista come Sal Da Vinci, che ha dimostrato con i fatti – e non con le parole – quanto rispetto abbia per il nostro mestiere e per chi, ogni giorno, cerca di raccontare storie, eventi e persone con onestà e passione.

Si dimostra di avere un cuore nobile, capace di riconoscere e onorare il valore del lavoro e delle relazioni umane.

Grazie Sal Da Vinci, per aver apprezzato e valorizzato la nostra città.