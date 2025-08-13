Acqua marrone a Termoli: «Non c’è inquinamento, si tratta di alghe»

TERMOLI. Negli ultimi giorni diversi bagnanti e residenti di Termoli hanno notato acqua marrone e maleodorante verso i pennelli frangiflutto, suscitando preoccupazione tra chi frequenta la costa. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Guardia Costiera, che ha prelevato campioni delle acque per capire l’origine del fenomeno.

Secondo indiscrezioni raccolte dai tecnici sul campo, la colorazione insolita potrebbe essere collegata a un fenomeno naturale di eutrofizzazione delle alghe, accentuato dalle temperature eccezionalmente elevate degli ultimi giorni. Le alghe, in condizioni di caldo intenso e scarsa circolazione delle correnti, sembrano aver reagito producendo una colorazione marrone visibile soprattutto vicino ai frangiflutti.

I campionamenti effettuati di recente confermerebbero che non ci sarebbero sostanze inquinanti, e il mare rimane sicuro per la balneazione. Chi frequenta le spiagge viene comunque invitato a segnalare eventuali anomalie o odori sospetti lungo la costa, mentre la Guardia Costiera continua a monitorare la situazione con attenzione.

Le analisi definitive, che dovrebbero chiarire completamente l’entità e le cause del fenomeno, saranno pubblicate prossimamente sui canali istituzionali.