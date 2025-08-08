Agguato al buttafuori, ci sono i primi quattro indagati

VASTO-SAN SALVO. Ci sono quattro persone indagate per l’accoltellamento, con otto fendenti, di un buttafuori avvenuto nei giorni scorsi a Termoli. La vittima è un 38enne di Campobasso. Tre degli indagati sono difesi dall’avvocato Giuseppe La Rana, uno dall’Avvocato Massimiliano Baccalà.

I carabinieri della città molisana, nel corso delle indagini, hanno effettuato un blitz a Termoli anche nei comuni di Vasto e San Salvo. Sono stati eseguiti controlli in sei abitazioni, anche di non indagati, alla ricerca di oggetti ritenuti utili agli accertamenti investigativi. Le perquisizioni hanno però avuto esito negativo.

Poche ore dopo l’aggressione, si è verificato un secondo episodio inquietante: l’auto di un altro giovane vigilante è stata distrutta, facendo ipotizzare un possibile collegamento tra i due fatti.

Le quattro persone finite sotto inchiesta risultano riconducibili a una società di vigilanza privata con sede nel Vastese. Alla base delle due aggressioni, secondo le prime ipotesi investigative, potrebbero esserci vecchie ruggini e contrasti personali in ambito lavorativo.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Larino. Un elemento chiave dell’inchiesta è la testimonianza di un giovane che era presente al momento dei fatti e che avrebbe riconosciuto i presunti responsabili, contribuendo così a delineare il quadro accusatorio.