Emergenza in via Polonia, a fuoco un appartamento

TERMOLI. Momenti di paura oggi in via Polonia, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento di uno stabile. Dalle finestre e dal balcone dell’abitazione si sono levate alte colonne di fumo nero, visibili anche da lontano, che hanno subito attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti.

Numerose persone si sono radunate in strada, allarmate dalle fiamme e dal denso fumo, mentre alcuni cercavano di mettersi in salvo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno lavorando con rapidità e professionalità per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche le Forze dell’ordine.

Nell’appartamento vive una signora anziana da sola, che fortunatamente al momento del rogo non era in casa. Le operazioni sono ancora in corso per accertare l’origine del rogo e verificare eventuali danni agli altri appartamenti dello stabile.