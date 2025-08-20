Incendio in A14: chiuso tratto Termoli-Poggio Imperiale

TERMOLI. Alle ore 10 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione Bari, a causa della presenza di fumo proveniente da un incendio esterno alla pertinenza autostradale, all’altezza del km 498. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Attualmente , in corrispondenza del tratto chiuso non si segnalano accodamenti.

Gli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari, dovranno uscire alla stazione di Termoli percorrere la SS16 Adriatica e successivamente rientrare in autostrada a Poggio Imperiale. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulle app “Autostrade per l’Italia” e “Muovy Cashback”, scaricabili gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.