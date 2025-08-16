L’estate a tutto ritmo all’Arena del Mare, dopo Kool & The Gang, si riparte stasera con Fabri Fibra

TERMOLI. La stagione musicale 2025 all’Arena del Mare 42°15 di Termoli si è confermata tra le più ricche e attese dell’estate molisana, capace di unire nomi di spicco della musica nazionale e internazionale a una location unica sul lungomare.

L’estate si è aperta il 29 maggio con Gigi D’Alessio, che ha infiammato il pubblico con i suoi grandi successi, regalando emozioni e un’atmosfera di festa fin dalle prime note. Seguendo questa scia di energia, dopo Enrico Brignano, Alessandra Amoroso e Nek hanno continuato a conquistare il pubblico con concerti intensi e coinvolgenti, mentre il palco ha visto esibirsi anche i Pink Floyd Legend, in una serata che ha ripercorso i grandi classici di “The Dark Side of the Moon” e “Live at Pompeii”, lasciando gli spettatori senza fiato.

Il crescendo è proseguito con Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay il 30 luglio, una serata di funk, soul e disco in cui i grandi classici come September, Boogie Wonderland e Let’s Groove hanno scatenato la platea in un’esplosione di energia e ritmo.

Il 31 luglio, l’Arena ha ospitato Stefano De Martino con il suo spettacolo “Meglio stasera!”: un coinvolgente one-man show tra narrazione, musica e ironia, sospeso tra gag, monologhi e performance inaspettate.

Il 5 agosto è stata la volta de “Le Vibrazioni” per il concerto in onore di San Basso e poi “Europe Tour 2025” del cantautore Tony Colombo che ha fatto tappa sabato 9 agosto.

Tra i momenti più iconici dell’estate, il 11 agosto è salito sul palco Kool & The Gang, leggende mondiali del funk, portando Termoli al centro della scena musicale italiana. Novanta minuti di groove irresistibile, fiati scatenati e hit immortali come “Celebration” e “Ladies Night” hanno trasformato la serata in un autentico rito collettivo di gioia e musica dal vivo, con migliaia di spettatori di tutte le età coinvolti in balli e applausi senza fine.

L’Arena del Mare non si ferma: nei prossimi giorni, il 16 agosto, sarà la volta di Fabri Fibra con il suo Festival Tour 2025, seguito il 22 agosto dal divertente Big Comedy Ring Show e il 30 agosto da Gianluca Guidi in “Sinatra – The Man & his Music”, un racconto tra prosa e musica dedicato al grande Frank Sinatra.

Oltre alla musica, l’Arena si conferma luogo di cultura, spettacolo e aggregazione, diventando cuore pulsante della vita estiva della città. La combinazione tra artisti di fama nazionale e internazionale, location suggestiva e atmosfera vibrante rende ogni serata un’esperienza indimenticabile, capace di coinvolgere sia cittadini sia turisti.

Con la sua programmazione variegata, l’Arena del Mare 42°15 si conferma un punto di riferimento per chi cerca musica di qualità, emozioni dal vivo e momenti di pura allegria in riva al mare. L’estate 2025 a Termoli non è mai stata così musicale e coinvolgente.