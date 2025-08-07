Miss Morena e Mark Hyde in “Hit Mania Dance Estate 2025”

TERMOLI. Una carriera che vibra tra musica, passione e palchi da sogno. Morena Marangi, in arte Miss Morena, originaria di Termoli ma adottata dalle città più glamour d’Italia e del mondo, continua a brillare nel panorama della musica da club.

Dopo aver esordito come ballerina e cantante, Miss Morena ha scelto di seguire la strada del canto, puntando sulla lingua inglese e su sonorità internazionali che l’hanno resa protagonista delle notti nei club più esclusivi: da Ibiza a New York, passando per Milano, Positano, Forte dei Marmi, Salerno, Novara e persino il Giappone.

Oggi è protagonista della nuova compilation Hit Mania Dance 2025 con Mark Hyde grazie al remix del celebre brano di Elisa “L’anima vola”, prodotto da Smilax Records. Il video della canzone, girato nello straordinario scenario del Castello Svevo di Termoli, è un omaggio alle sue origini e alla città che porta nel cuore.

Con Mark Hyde – storico DJ milanese – Miss Morena sarà protagonista di due eventi esclusivi:

9 agosto – Okabe Baja Sardinia

20 agosto – Isola di San Nicola, Tremiti

A settembre saranno resident al MIB di Piazza Affari a Milano, ma i progetti non finiscono qui.

L’inverno porterà una novità dal respiro internazionale: una nuova produzione con La Musa, la cantante latina nota per il brano “El Taxi”. Morena sarà di nuovo protagonista nel nuovo singolo “La Mujer”, una nuova sfida in chiave pop-latina.

Dalle coste molisane ai riflettori dei club più iconici: Miss Morena è energia e voce che incanta il mondo.