Pomeriggio di grandine: disagi per automobilisti e campagne

BASSO MOLISE. L’estate 2025 ci saluta nel modo più potente e inatteso possibile: con una furiosa grandinata che oggi pomeriggio, intorno alle 16.40 si è abbattuta su Termoli e sulle zone circostanti.

Un episodio che ha lasciato un segno ben più profondo del previsto, trasformando l’ultimo scorcio di agosto in una giornata difficile da dimenticare. I pezzi di ghiaccio caduti dal cielo avevano dimensioni sorprendenti, paragonabili a vere e proprie palline da ping-pong. La loro forza d’urto, unita all’intensità con cui si sono scagliati al suolo, ha messo in seria difficoltà gli automobilisti, e potrebbe aver lasciato conseguenze pesanti sulle campagne.In particolare, la vite, ormai prossima alla raccolta, potrebbe aver rischiato perdite considerevoli.

Mentre la grandine picchiava con forza su strade e parabrezza, gli automobilisti si sono riversati verso i pochi luoghi di riparo disponibili. In molti, alla guida in prossimità del bivio di Guglionesi, zona ex salsificio, hanno trovato rifugio sotto le tettoie delle stazioni di servizio, proteggendo così sia se stessi che le proprie auto.

Il pomeriggio di Termoli ha così visto un improvviso cambio di scenario: dalle ultime giornate estive calde e tranquille a una tempesta che ha messo in allarme agricoltori, automobilisti e cittadini. Al momento non si conosce ancora l’entità dei danni, nè se le campagne abbiano riportato conseguenze significative, ma l’evento ha ricordato a tutti quanto possa essere improvvisa e potente la forza della natura, capace di cambiare il volto di una giornata in pochi minuti.