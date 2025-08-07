Potenziamento depuratore di Pantano Basso: consegnati i lavori

Nella mattinata di oggi sono stati formalmente consegnati i lavori di potenziamento ed ampliamento del depuratore di Pantano Basso a Termoli. Questo intervento rappresenta un fondamentale step nell’opera di dismissione del depuratore del Porto.

Il progetto complessivo è finanziato con fondi ministeriali del Ministero dell’Ambiente e con la compartecipazione di Acea Molise, quale gestore pro tempore del servizio idrico di Termoli.

Oltre agli addetti ai lavori e quindi al dirigente dell’Area Tecnica, ingegner Gianfranco Bove, erano presenti il sindaco Nicola Balice, l’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola e l’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Miele.