martedì 26 Agosto 2025
Via costumi e secchielli: la scuola chiama

Un'aula scolastica
  • Alberta Zulli
  • Apertura

TERMOLI. Con l’ultima settimana di agosto, inizia ufficialmente il countdown della riapertura delle scuole. Ancora qualche settimana di vacanza e di relax, e poi via costumi, secchielli e palette: in Molise è tempo di salutare l’estate e prepararsi a tornare tra i banchi.

La prima campanella, infatti, suonerà lunedì 15 settembre, richiamando in classe bambini e ragazzi di ogni ordine e grado, dall’infanzia fino alle superiori. Dalle giornate passate a giocare sotto il sole e a costruire castelli di sabbia, si passerà al brusio delle aule, ai corridoi pieni di chiacchiere e risate e alle prime lezioni dell’anno.

Per molti sarà un ritorno alla routine, ma anche l’emozione di rivedere amici e insegnanti; per i più piccoli, ogni aula sarà un mondo da scoprire, tra nuovi compagni e prime avventure scolastiche.

Il calendario regionale indica le tappe principali: vacanze natalizie dal 22 dicembre al 6 gennaio, pausa pasquale dal 2 al 7 aprile, e ultima campanella il 6 giugno 2026, con qualche giorno in più per le scuole dell’infanzia.

Archiviata l’estate, il ritorno a scuola porta con sé curiosità, risate e adrenalina. Bambini e ragazzi ritrovano spazi di socialità, nuove scoperte e piccole sfide quotidiane. La scuola riparte e con lei l’avventura di un nuovo anno, mentre la prima campanella annuncia che l’estate è ufficialmente finita… e che è tempo di tornare a correre, ma tra i banchi.

