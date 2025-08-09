Virus West Nile, alcuni insetti ‘positivi’ rilevati dall’Asrem in Molise

MOLISE. A seguito di riscontro di positività di West Nile in un pool di insetti nella provincia di Isernia, l’Asrem ha attivato tutte le misure previste nella circostanza, a partire da quelle di sicurezza relativamente alla trasmissione trasfusionale di WNV sulle donazioni di sangue ed emocomponenti raccolte nell’area pentra di riferimento.

Come richiamato dal Centro Nazionale Sangue, è raccomandato l’utilizzo del test WNV NAT sui donatori o, in alternativa, la sospensione temporanea per 28 giorni di coloro che abbiano trascorso almeno una notte nella provincia di Isernia.

Inoltre, come specificato dalla dott.ssa Carmen Montanaro, Direttore del Dipartimento Unico di Prevenzione dell’ASReM:

“A fronte della situazione epidemiologica, i sindaci della provincia di Isernia sono stati invitati a mettere in atto tutte le strategie previste dal Piano Nazionale Arbovirosi, ed in particolare l’esecuzione di disinfestazione con trattamenti adulticidi sul territorio comunale di propria competenza, avvalendosi di ditte autorizzate e specializzate.”

Ad oggi, dunque, scongiurando qualsiasi forma di allarmismo, la situazione è sotto controllo e tutte le misure necessarie, nell’ambito delle competenze e dei doveri dell’Asrem, sono state messe in atto.