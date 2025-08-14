X
giovedì 14 Agosto 2025
Bocce che passione: a Montenero vince la coppia Borrelli–Benedetto

MONTENERO DI BISACCIA. Al nuovo campo di bocce di via Don Luigi Sturzo, a Montenero di Bisaccia, è andata in scena la 2ª edizione del torneo di bocce, organizzato dall’Asd Bocciofila Montenerese del presidente Beniamino D’Aulerio e dalla Bottega degli Incanti di Michela Tommasetti.

Il torneo ha coinvolto otto squadre, composte da 9 ragazzi e 7 ragazze tra i 7 e gli 11 anni.

A vincere il torneo sono state Maya Borrelli e Francesca Benedetto (per quest’ultima seconda vittoria su due tornei).

Seconde classificate Amanda D’Alò e Beatrice Nicodemo.

L’Asd Bocciofila Montenerese è una società sportiva particolarmente attiva, reduce nell’ultimo periodo dall’organizzazione del 3° Trofeo Montenerese — gara di beach bocce — e dall’attività in piazza nell’ambito dell’evento “Sport Insieme”, per promuovere la disciplina boccistica tra i cittadini.

Il tutto, in attesa della concretizzazione del progetto dell’amministrazione comunale del bocciodromo al coperto, che la società del Presidente Beniamino D’Aulerio attende con trepidazione ed entusiasmo.

