Cresce la passione per l’hockey con l’Iron Camp internazionale

TERMOLI. Uno sport di movimento, molto veloce, e considerato che si corre sui roller non potrebbe essere diversamente, parliamo dell’hockey inline, disciplina che meriterebbe il palcoscenico olimpico.

Va a calare il sipario oggi sulla settimana rotellistica dell’Iron Hockey Camp, che dallo scorso 25 agosto ha tenuto banco in città, portando decine e decine di atleti e accompagnatori sulla costa, con l’ospitalità imprescindibile dell’istituto comprensivo “Achille Pace”, che ha messo a disposizione la palestra di via dei Faggi.

Una passione crescente, quella per l’hockey, come dimostrano i contatti seguiti proprio alla pubblicazione dell’articolo di presentazione dell’evento, curato in forma quasi maniacale – organizzativamente parlando – dalla società Kemarin, grazie all’impegno di Simona D’Uva, che ammicca Termoli come polo di ulteriore espansione della pratica sportiva, che già coinvolge oltre settanta stecche in quel di Campomarino.

Evento internazionale di hockey inline di altissimo livello, culminato con tornei e partite finali di grande intensità fisica e mentale. La manifestazione, che ha visto la partecipazione dello staff tecnico della Nazionale Italiana e giovani atleti locali e internazionali, ha trasformato la città in una capitale dello sport per una settimana, con un impatto concreto sul turismo e la comunità locale.

L’evento, presentato il 25 agosto presso l’Auditorium di via Elba, ha raccolto entusiasmo e partecipazione da parte di giovani atleti, famiglie e appassionati, creando un’atmosfera di condivisione e crescita sportiva e umana. Lo staff tecnico guidato da Gonzalo Rosselot Penice, direttore europeo dell’Iron Hockey, ha sottolineato come il Campus non sia solo allenamento fisico, ma un percorso di formazione mentale, strategica e valoriale. L’iniziativa ha avuto anche il sostegno concreto delle istituzioni locali, in particolare del vicesindaco Michele Barile, a dimostrazione di una forte sinergia tra sport e comunità.

Le giornate finali offrono partite avvincenti secondo il regolamento “Iron Hockey”, che pone alla prova non solo la forza fisica ma anche l’intelligenza tattica e la resilienza degli atleti. L’evento ha rappresentato una vetrina internazionale per Termoli, attirando visitatori e contribuendo a consolidare l’immagine della città non solo come meta turistica balneare, ma anche come luogo di agonismo molto versatile, come dimostrano le altre discipline che si avvicendano sulla costa.

In conclusione, il successo dell’Iron Hockey Camp ha segnato un tassello importante per lo sport e per il territorio, aprendo prospettive di crescita e nuove opportunità per Termoli e il Molise.

Questa settimana di emozioni ha unito passione sportiva, partecipazione e sviluppo territoriale, rendendo l’Iron Hockey Camp un’esperienza memorabile per tutti i protagonisti coinvolti e anche di incontri e conoscenze a 360 gradi.