Giovani tennisti molisani in evidenza a Roma 

MOLISE. Primo weekend di agosto con grandi soddisfazioni per il tennis giovanile molisano. Niccolò Virgilio (A.T. Campobasso) ha vinto il torneo nazionale under 14 del Circolo Tennis di San Salvo grazie al doppio 6-3 con cui ha liquidato il pugliese Giuseppe Abatino, mentre la compagna di club Melissa Felice è giunta fino all’atto finale, dove ha perso nel comparto femminile della stessa categoria contro l’abruzzese Stefania Rubino Bonanni (6-2 6-3 lo score).

I risultati più importanti sono però giunti dalla capitale, dove Leo Romano (under 9) e Matteo Gentile (under 12), giocatori che hanno perfezionato il proprio tennis sui campi di Bojano e quelli dell’Associazione Tennis Campobasso, si sono messi in mostra per l’intera settimana nel prestigioso Master “Kinder” del Salaria Sport Village e del Foro Italico.

Alla manifestazione hanno partecipato oltre ottocento atleti, vincitori di almeno uno dei centoventicinque tornei organizzati da febbraio a giugno in ogni angolo d’Italia e sponsorizzati dalla nota marca dolciaria.

Sui rettangoli del Salaria Sport Village e quelli vellutati del Foro Italico hanno risposto presente i migliori giocatori dell’Italia intera, con tutte le regioni rappresentate, in una sorta di anteprima dei campionati italiani (quelli veri andranno in scena a settembre).

Il baby tennista Leo Romano, con la finale raggiunta e giocata sul “Nicola Pietrangeli” del Foro, ha confermato le attese, dimostrando di essere uno tra i migliori under 9 della nazione. Poco importa aver perso l’ultimo atto al cospetto del romagnolo Tobias Amadori, già seguitissimo sui social e tenuto d’occhio dalla Federtennis.

Finale raggiunta (e persa solo per un punto contro il piemontese Nicolas Luddi) anche da Matteo Gentile che, come il suo piccolo compagno di circolo, ha superato ben cinque turni nel torneo riservato agli under 12, prima di arrendersi al super tie-break (a dieci punti) che, a livello giovanile, sostituisce il terzo set.