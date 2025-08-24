In Molise i campionati italiani juniores di bocce

CAMPOBASSO. Il Molise e la città di Campobasso, dal 5 al 7 settembre 2025, saranno protagonisti assoluti della scena nazionale boccistica, ospitando i Campionati Italiani Juniores di bocce.

Una manifestazione che porterà in regione 161 giovani atleti e atlete delle categorie Under 18 e Under 15, chiamati a contendersi dieci titoli tricolori nelle specialità individuali, a coppia e nel tiro di precisione.

Un evento di portata nazionale che rappresenta un riconoscimento importante per la FIB Molise, guidata dal Presidente Giuseppe Formato, e che conferma la capacità organizzativa e la crescita del movimento boccistico molisano.

«Per la nostra regione– spiega il Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, il quale è anche Delegato Provinciale Coni Campobasso e componente di Giunta del CIP Molise – ospitare i Campionati Italiani Juniores significa molto più che accogliere una competizione sportiva. Dopo le Final Four Scudetto di Serie A maschile, femminile e juniores dello scorso mese di giugno e i diversi eventi federali organizzati dal 2022, torniamo ad essere teatro di una grande manifestazione federale. È una responsabilità che ci inorgoglisce e che conferma Campobasso e il Molise come territorio capace di garantire standard elevati in termini organizzativi e di accoglienza».

L’organizzazione della manifestazione è curata dalla FIB Molise con il contributo dei dirigenti e tecnici del Comitato Regionale, delle Delegazioni Provinciali FIB Campobasso, FIB Isernia e con il sostegno dei ragazzi del Servizio Civile Universale, a testimonianza di una sinergia tra esperienza e nuove energie.

Il campionato italiano scatterà venerdì 5 settembre 2025 con le eliminatorie del Tiro di Precisione, dalle ore 14,30, al Bocciodromo Comunale di Campobasso in Via Insorti d’Ungheria.

Sabato 6 settembre, invece, sarà la giornata più intensa, con le eliminatorie delle partite tradizionali, individuali e a coppia, in programma al mattino (ore 9,30) e al pomeriggio (ore 14,30). A fare da teatro alle sfide saranno sei impianti: il Bocciodromo Comunale di Campobasso, il Monforte Campobasso, l’ASD Comunale Oratino, La Torre Vinchiaturo, il Morgione Ripalimosani e la Riccese Riccia.

Domenica 7 settembre, dalle ore 9,30, al Bocciodromo Comunale di Campobasso si terranno invece le attesissime finalissime, che assegneranno i dieci titoli italiani, trasmesse in diretta streaming sulla web-tv federale www.topbocce.live.

Il Presidente Giuseppe Formato evidenzia il valore che l’evento porterà a tutto il Molise: «I Campionati Italiani Juniores sono una vetrina unica per i nostri giovani, ma anche per il nostro territorio, un evento che va oltre lo sport. Ospiteremo famiglie, tecnici, dirigenti e accompagnatori da tutta Italia, con ricadute importanti anche sul piano turistico ed economico. Sarà un’occasione per far conoscere le nostre bellezze e tradizioni, nonché l’ospitalità tipica della nostra terra».

Un’occasione, dunque, per coniugare sport e promozione del territorio, con l’obiettivo di lasciare un segno che vada oltre i tre giorni di gara.

Dieci le maglie tricolori che verranno assegnate: Individuale Under 18 maschile, Coppia Under 18 maschile, Tiro di Precisione Under 18 maschile, Individuale Under 15 maschile, Coppia Under 15 maschile, Tiro di Precisione Under 15 maschile, Individuale Under 18 femminile, Tiro di Precisione Under 18 femminile, Individuale Under 15 femminile, Tiro di Precisione Under 15 femminile.

«Ringrazio fin da ora – prosegue il presidente Giuseppe Formato – i dirigenti, i tecnici, le società e i volontari che stanno lavorando con grande impegno. Il nostro obiettivo non è solo quello di offrire un’organizzazione all’altezza, ma soprattutto trasmettere ai ragazzi i valori autentici delle bocce: il rispetto, l’amicizia e il fair play. Sono certo che il Molise saprà accogliere al meglio questa straordinaria manifestazione».

Il Molise, dunque, è pronto ad accogliere i Campionati Italiani Juniores: tre giornate di sport, passione e orgoglio tricolore, che segneranno un nuovo capitolo nella storia del boccismo nazionale e nella valorizzazione della regione Molise.

«Ringrazio – conclude il Presidente Giuseppe Formato – il nostro ex Presidente federale Marco Giunio De Sanctis, eletto, il 26 giugno 2025, alla presidenza del Comitato Italiano Paralimpico, grazie al quale il Molise boccistico, dal 2022, è stato teatro dei più grandi eventi federali. Aspettiamo il Presidente Marco Giunio De Sanctis in Molise per il giusto tributo della nostra regione al massimo dirigente dello sport paralimpico italiano, impegnatissimo in queste settimane in vista delle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. De Sanctis ha sempre creduto nel sottoscritto, suo stretto collaboratore, e nelle potenzialità organizzative e ospitali del nostro Molise».