“Iron Hockey”: a Termoli l’international cup

TERMOLI. Dal 25 al 30 agosto, presso l’Istituto Comprensivo “Achille Pace” di Termoli, si svolgerà l’evento internazionale Iron Hockey, che per la prima volta approda in Italia dopo il suo percorso di successo in Argentina, Spagna, Francia e Stati Uniti.

L’Iron Hockey Camp è composto da due programmi distinti:

Campus PRO, destinato ad atleti di alto livello.

Campus Kids, pensato per i più giovani che iniziano il loro percorso nell’hockey.

Entrambi saranno guidati da uno staff tecnico di eccellenza, composto da: Gonzalo Rosselot Penice, Head Coach del Kemarin HIL e Direttore di Iron Hockey Europa.Luca Rigoni, Commissario Tecnico delle Selezioni Nazionali Italiane.Andrea Bellini, Allenatore della Nazionale Junior e Capitano della Nazionale Senior.

Mattia Mai, portiere della Nazionale Italiana Senior. Martina Gavazzi, allenatrice della Nazionale Junior femminile.

Lunedì 25 agosto alle ore 16, si terrà una conferenza stampa presso l’Auditorium di Via Elba (sopra il Famila) a Termoli. In questa occasione verrà presentato il Campus e saranno annunciate sorprese per atleti e allenatori presenti.

Chiusura all’insegna dell’Iron Hockey

L’evento si concluderà venerdì e sabato con una serie di partite sotto il formato Iron Hockey, che si distingue dall’hockey inline tradizionale per un regolamento che richiede una sfida fisica e mentale superiore, mettendo alla prova le abilità tecniche, cognitive e strategiche dei giocatori.

“L’eccezionalità è che il Kemarin HIL ed Termoli ospiteranno allenatori di altissimo livello nazionale, come Luca Rigoni, Andrea Bellini, Mattia Mai e Martina Gavazzi. Tutti fanno parte della Nazionale Italiana, e tre di loro hanno partecipato con il team maschile ai World Games in Cina. Sinceramente, è qualcosa di incredibile. Il Molise accoglierà per la prima volta un campus di questo livello, con i massimi esponenti dell’hockey inline. Qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava un’utopia”, ha dichiarato Gonzalo Rosselot Penice, direttore del Campus.

Rosselot Penice ha aggiunto: “Questo non sarebbe stato possibile senza il grande impegno di Simona D’Uva e dello staff del Kemarin HIL, oltre al sostegno del Comune di Termoli, nella persona del vice sindaco Michele Barile, che ha dimostrato un enorme impegno per lo sport”.