Iron Hockey Camp, in città si formano i futuri campioni

TERMOLI. Ieri pomeriggio, lunedì 25 agosto, alle 16 in punto, l’Auditorium di via Elba ha accolto la conferenza stampa di presentazione dell’Iron Hockey Camp, evento che per la prima volta approda in Italia dopo aver toccato tappe prestigiose in Argentina, Spagna, Francia e Stati Uniti. Una sala gremita di giovani atleti, famiglie, appassionati e curiosi ha fatto da cornice a un incontro che non è stato soltanto l’occasione per illustrare il programma, ma soprattutto un momento di emozione collettiva: l’idea che Termoli, e con essa l’intero Molise, potesse ospitare un progetto di livello mondiale, fino a ieri sembrava quasi fantascienza.

L’annuncio ufficiale

A prendere la parola per primo è stato Gonzalo Rosselot Penice, head coach del Kemarin HIL e direttore di Iron Hockey Europa, autentico motore dell’iniziativa. Ha alternato il tono istituzionale della presentazione a momenti di grande entusiasmo, passando dal castigliano all’inglese con naturalezza, quasi a voler marcare l’impronta cosmopolita del Campus.

Rosselot ha raccontato come l’Iron Hockey abbia già calcato palcoscenici importanti in tutto il mondo, citando con passione esperienze maturate in America e in Cina, sottolineando quanto il Molise non sia una tappa minore, ma parte di un cammino globale che si arricchisce di un nuovo capitolo. «Siamo qui perché Termoli ha creduto in noi — ha spiegato — e perché volevamo portare anche qui la nostra filosofia: un hockey che allena non solo i muscoli, ma la mente, la strategia, la resilienza».

Lo staff da Nazionale

Durante la presentazione sono stati introdotti i membri dello staff tecnico, che resteranno in città fino al 30 agosto per guidare gli allenamenti e condividere la loro esperienza con atleti grandi e piccoli. Insieme a Rosselot, sul palco sono saliti Luca Rigoni, commissario tecnico delle Selezioni Nazionali Italiane; Andrea Bellini, allenatore della Nazionale Junior e capitano della Senior; Mattia Mai, portiere della Nazionale Senior.

La platea ha accolto i loro nomi con un mormorio di rispetto, consapevole di trovarsi davanti all’élite dell’hockey inline italiano. Lo stesso Rosselot ha sottolineato con orgoglio: «Tutti fanno parte della Nazionale Italiana e tre di loro hanno partecipato con il team maschile ai World Games in Cina. Per Termoli è davvero qualcosa di incredibile: ospitare un campus con i massimi esponenti di questo sport era fino a poco tempo fa impensabile. Oggi, invece, è realtà».

Campus PRO e Campus Kids

L’Iron Hockey Camp si articola in due percorsi. Il Campus PRO è pensato per chi ha già un alto livello di preparazione e desidera migliorare tecnica, lettura del gioco e resistenza in condizioni di pressione. Il Campus Kids, invece, accoglie i più piccoli: per loro l’obiettivo è entrare in un contesto “family”, sicuro e inclusivo, in cui imparare divertendosi e crescere insieme, sviluppando non solo abilità sportive ma anche valori come disciplina, rispetto e collaborazione.

Proprio questo aspetto educativo è stato uno dei punti più sottolineati nel corso della conferenza. «Non basta insegnare come si muove il disco sul campo — ha spiegato Rosselot — bisogna trasmettere cosa significa far parte di una squadra, condividere sforzi e obiettivi, costruire fiducia reciproca. È qui che i ragazzi diventano atleti, ma soprattutto persone».

La conferenza ha avuto anche un momento istituzionale di rilievo. Rosselot ha ringraziato calorosamente Simona D’Uva e lo staff del Kemarin HIL per l’organizzazione impeccabile, e ha dedicato un passaggio particolare al vicesindaco Michele Barile, presente in sala: «Questo evento non sarebbe stato possibile senza il sostegno concreto dell’amministrazione comunale. Barile ha dimostrato un impegno straordinario per lo sport e per i giovani, e noi gliene siamo grati». Le sue parole sono state accolte da un applauso spontaneo, a conferma della vicinanza tra istituzioni e mondo sportivo.

Un regolamento speciale

Il momento più atteso della conferenza è stato l’annuncio delle giornate finali. Venerdì e sabato il Campus si concluderà con una serie di partite giocate nel formato Iron Hockey, un regolamento che rende la sfida più intensa rispetto all’hockey inline tradizionale. «Qui non si gioca solo di fisico — ha sottolineato Rosselot — ma di testa. È un gioco che richiede abilità tecnica, visione, capacità di prendere decisioni rapide sotto pressione. Chi entra in campo deve dimostrare non solo di saper pattinare e tirare, ma anche di leggere il gioco e anticipare l’avversario».

L’atmosfera in sala

L’Auditorium di via Elba ha vissuto un pomeriggio vibrante. I ragazzi del Campus ascoltavano a bocca aperta, i genitori annuivano soddisfatti, i dirigenti sportivi locali prendevano appunti per non perdere nemmeno un dettaglio. La sensazione era quella di partecipare a un momento “storico” per lo sport cittadino. Più di un applauso ha interrotto gli interventi, segno che l’entusiasmo non era soltanto formale.

Termoli capitale per una settimana

Il messaggio che è passato forte e chiaro è che Termoli, per una settimana, sarà la capitale dell’hockey inline internazionale. Non solo per il livello degli allenatori e delle sessioni, ma anche per la capacità di accogliere, di fare comunità e di costruire un evento che lascia tracce.

«Questo è solo l’inizio — ha concluso Rosselot — perché l’Iron Hockey non si ferma. Vuole crescere, vuole continuare a unire Paesi e culture diverse. E da oggi anche Termoli fa parte di questa storia».

La conferenza si è chiusa tra applausi e strette di mano, con gli atleti già proiettati alle prime sessioni di allenamento. In fondo alla sala, i più piccoli si scambiavano occhiate entusiaste: per loro, l’idea di poter giocare accanto a campioni della Nazionale era un sogno che diventava realtà.

Una scommessa vinta

Il Campus non è soltanto sport: è un investimento sul territorio, un’occasione di crescita per gli atleti locali e una vetrina per la città. Termoli si conferma così capace di accogliere eventi di respiro internazionale, unendo le energie delle istituzioni, delle associazioni sportive e della comunità.

Dal 25 al 30 agosto, insomma, Termoli non sarà solo la città del mare e del turismo: sarà il cuore pulsante di un hockey che guarda al futuro e parla tutte le lingue del mondo.