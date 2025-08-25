Regata dei Gonfaloni a Pescara: “onde” di successi per i Vogatori Termoli

TERMOLI. Ieri, 24 agosto, l’Asd Vogatori Termoli ha partecipato alla XXX edizione della Regata dei Gonfaloni di Pescara con ben tre squadre: due femminili e una maschile.

Tante le squadre iscritte, tra femminili (7) e maschili (8), provenienti da Molise, Abruzzo, Puglia e Marche. La competizione è stata molto combattuta; alla fine, la vittoria è andata alle compagini di Vasto, sia maschile che femminile.

La Vogatori Termoli si è aggiudicata un secondo posto nella categoria femminile, mentre la squadra maschile è arrivata al quinto posto, a pochi secondi dal podio.

Impeccabile, come sempre, l’organizzazione della famiglia Verzulli.