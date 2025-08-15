TERMOLI. Ferragosto all’insegna dello sport: Regata di Ferragosto al Circolo della Vela Termoli.

Una giornata di sole, vento e allegria ha caratterizzato il tradizionale appuntamento del Circolo della Vela Termoli, che anche quest’anno ha celebrato Ferragosto con la regata sociale e una festa dedicata a soci e ai giovani. Un’occasione per unire sport, mare e convivialità, confermando lo spirito di condivisione che anima l’associazione.

La competizione, svoltasi nella mattinata, ha beneficiato di un vento da nord-ovest chew soffiava intorno ai 10-11 nodi, condizioni ideali per le diverse classi di imbarcazioni protagoniste della gara. A solcare le acque del campo di regata sono state barche a vela (Laser, Optimist, catamarani Hobie Cat e Mattia S) e windsurf della classe Windsurfer, con partecipanti di ogni età. A trionfare tra le barche a vela è stato Massimo Manes, seguito dal giovane Tobia Vallo e da Francesco Trevissonno.

Tra le donne, invece, si è distinta Michela Caporiccio, giunta quarta assoluta e prima nella sua categoria. Per i windsurf, un podio quasi tutto al femminile: la giovanissima Flavia Loffreda ha conquistato il primo posto, precedendo Francesca Rispoli e Fabrizio Loffreda, unico uomo a salire sul podio. Al termine delle regate, la festa è proseguita con giochi, un pranzo sociale e le premiazioni, momenti resi speciali dalla collaborazione di tutti i soci.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai giovani, vero motore dell’associazione, e a tutti i partecipanti per l’entusiasmo e l’impegno dimostrati. “Anche quest’anno”, ha sottolineato il presidente Fabrizio Loffreda, anche a nome di tutto il Consiglio Direttivo, “il Circolo Vela Termoli ha saputo coniugare sport, mare e socialità, valori fondamentali della nostra realtà. Un grazie va a tutti coloro che, con dedizione, rendono possibili queste iniziative”. Con questa riuscitissima edizione, il Circolo della Vela Termoli conferma la sua capacità di trasformare una giornata di sport in un’occasione di festa e comunità, già pronta a ripartire per nuove avventure.