sabato 30 Agosto 2025
“Swim4Life”: in piscina il secondo memorial Benedetta Di Stefano

TERMOLI. Domenica prossima, 7 settembre, si terrà il secondo memorial dedicato a Benedetta Di Stefano, la giovane mamma, di San Giuliano di Puglia, venuta a mancare due anni fa a causa di una malattia ematologica.

Quando era ricoverata a Roma, aveva espresso alla sorella Rosanna il forte desiderio di supportare l’Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) per aiutare i tanti pazienti che, come lei, hanno combattuto e continuano a combattere contro i tumori del sangue e per contribuire alla Ricerca scientifica così da rendere tali patologie più curabili. Rosanna Di Stefano, con la preziosa collaborazione di Amelia Mascioli Fin Molise, Tony Oriente della società Hidro Sport e il patrocinio del Coni Molise, vuole continuare a ricordare la sorella, appassionata istruttrice di nuoto, organizzando la seconda edizione della manifestazione “SWIM4LIFE”, che si terrà domenica 7 settembre, a partire dalle 9.30, presso la piscina Antonio Casolino Centro Federale FIN Molise del parco comunale di Termoli. Come nella prima edizione, l’intero ricavato verrà devoluto all’AIL Campobasso – Isernia, Libero Gianfagna.

Si potrà contribuire all’iniziativa sia partecipando attivamente alla manifestazione, sia facendo una semplice donazione.
Con parte dei fondi raccolti l’anno scorso, l’AIL, attiva presso i Centri trasfusionali di Termoli, Isernia e presso il reparto ematologia di Campobasso, oltre a contribuire ai progetti nazionali di Ricerca scientifica, ha acquistato una poltrona, una sedia a rotelle e strumentazioni per il Centro tecnico di Termoli, al fine di migliorare la qualità del servizio offerto ai numerosi pazienti che vi afferiscono.

