Trionfo alla Regata di San Basso: sul podio i Vogatori Termoli

TERMOLI. Si è svolta domenica 10 agosto 2025 la terza tappa del Campionato “Città di Termoli” di Vogatori, organizzata dall’Asd Vogatori Termoli.

Questa prova era dedicata al santo patrono di Termoli, San Basso, e si è disputata in una giornata climaticamente perfetta per le gare di questa disciplina.

Come di consueto, la manifestazione ha riscosso un successo sempre crescente, sia tra gli addetti ai lavori che tra i neofiti.

Va segnalato, in particolare, un interesse sempre maggiore da parte del pubblico femminile: oltre a essere uno sport ideale per mantenere una forma fisica ottimale, la disciplina offre anche grandi soddisfazioni grazie agli ottimi risultati ottenuti dalla società termolese.

Prima di questa Regata di San Basso, le ragazze e i ragazzi del presidente Saverio Lacerenza erano reduci da due trasferte:a Molfetta, con un terzo posto, e a Vasto, dove sia la squadra femminile che quella maschile hanno conquistato la terza posizione. Insomma, sempre sul podio.

Risultati – Regata di San Basso

Categoria Donne

1° posto: Tracine – 13’25”00

Tracine – 2° posto: Nereidi – 14’01”65

3° posto: Maruzzelle – 14’10”03

Categoria Uomini