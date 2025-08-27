Un podio straordinario nuotando nel Bosforo: l’impresa di Michele Giampietro

TERMOLI. La 37ª edizione della Bosphorus Cross Continental Swimming Race ha parlato anche molisano, e precisamente termolese. A scrivere una pagina di orgoglio sportivo è stato Michele Giampietro, atleta dell’H2O Sport, che si è tuffato nelle acque difficilissime del Bosforo insieme ad oltre 4.000 partecipanti provenienti da 80 Paesi.

Il giovane talento termolese ha saputo domare i 6,5 km di mare in acque libere, affrontando correnti fortissime e persino un “letto” di meduse, piazzandosi secondo assoluto nella categoria M25-29 (dietro soltanto a un campione olimpico turco) e addirittura settimo nella classifica generale. Un risultato straordinario, che lo proietta nell’élite internazionale delle acque libere e che rende fieri tutti i molisani.

Il Bosforo, crocevia fra due continenti, ha dunque visto sventolare con forza anche i colori di Termoli e del Molise, grazie alla grinta e al cuore di Michele.

Il suo tecnico Giorgio Petrella, che lo ha consigliato, e il presidente Massimo Tucci, hanno espresso soddisfazione per l’impresa di Michele, tutta la società lo ha appoggiato in questa impresa sostenendolo con entusiasmo, un’impresa che inorgoglisce tutti noi.