Una palestra a cielo aperto: arriva a Termoli lo “Sport City Day”

TERMOLI. Si terrà domenica 21 settembre 2025 in 130 piazze italiane, tra le quali Termoli, lo “Sport City Day”, una sorta di laboratorio di idee e progetti volto a studiare l’impatto dello sport e dell’attività fisica sul benessere delle aree urbane e sulla qualità della vita dei cittadini.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea ed attraverso il patrocinio del CONI, CIP, Sport e Salute, Istituto per il Credito Sportivo, Rai per il Sociale, con la media partnership di Rai Sport e Corriere dello Sport. Con l’adesione a tale iniziativa, il Comune di Termoli invita tutte le associazioni sportive interessate a partecipare all’evento.

Tutti coloro che sono interessati possono comunicare la propria adesione entro il 08 settembre 2025 al seguente indirizzo mail: pierluigipannacchione@comune.termoli.cb.it.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero telefonico: 0875.712380.

Ideata nel 2018, la “Giornata Nazionale per la Salute ed il Benessere nelle Città” (Sport City Day) nasce dalla consapevolezza dell’aumento delle malattie croniche non trasmissibili e di quelle infettive e diffusive, diventando sempre più importante promuovere il modello di Health City attraverso l’attività sportiva.

Il 21 settembre sarà organizzata una giornata di sport che toccherà idealmente tutta la Penisola italiana, durante la quale i partecipanti potranno praticare numerose discipline sportive.

“Per il terzo anno consecutivo – ha dichiarato il vice sindaco Michele Barile – il Comune di Termoli partecipa allo Sport City Day, un evento attraverso il quale la nostra Amministrazione punta a valorizzare ogni tipo di disciplina sportiva come strumento efficace per la crescita e lo sviluppo psicofisico dei giovani. Ringrazio fin da subito tutte le associazioni e società sportive del territorio che aderiranno a questo progetto. Avranno un ruolo essenziale nel promuovere e organizzare eventi basati sui valori fondamentali di inclusione, aggregazione e benessere“.