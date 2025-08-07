TERMOLI. Torna uno degli eventi estivi più attesi dagli appassionati di basket: da mercoledì 6 agosto a venerdì 8 agosto, il lungomare nord di Termoli, nel piazzale antistante il Lido Le Dune, ospiterà il Classic Contest 3Vs3, organizzato dalla Ballers Lab Asd.

Una tre giorni di sport e spettacolo che vedrà coinvolti centinaia di atleti e appassionati della palla a spicchi in versione outdoor. I campi allestiti da Ballers Basketball saranno teatro di ben 5 tornei, suddivisi per categorie:

Junior (2012-13-14): 12 squadre

Under (2009-10-11): 7 squadre

Girls: 7 squadre

Over 40: 4 squadre

Open: 16 squadre

Con 46 squadre iscritte, l’edizione 2025 segna un record assoluto di partecipazione. Un traguardo che conferma il Classic Contest come punto di riferimento per il basket 3×3 in ambito regionale.

Novità di quest’anno: le squadre finaliste della categoria Open avranno accesso diretto alle finali nazionali del circuito LB3.

Non solo sport: il torneo sarà aperto da una mattinata dedicata ai più piccoli, con mini-partite riservate ai bambini nati tra il 2015 e il 2020. Un momento di festa e inclusione, che sarà anche l’occasione per ricordare Michele Guardascione, a dieci anni dalla sua scomparsa.

In arrivo a Termoli giocatori da tutta Italia, tra cui atleti provenienti da San Salvo, Vasto, Pescara, San Severo, Lesina, Campobasso, Bojano, ma anche tanti giovani turisti.

Previsti food truck, musica, area relax e tanto intrattenimento. Il basket torna protagonista sotto le stelle dell’estate termolese.