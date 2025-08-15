TERMOLI. L’Air basket Italiangas guarda al futuro: ufficializzati i giovani talenti termolesi nel roster 2025/2026.

Con orgoglio e con l’entusiasmo di chi crede davvero nel potere dei sogni, l’Air Basket Italiangas annuncia la chiusura del roster per la stagione 2025/2026, pronto a lottare nel campionato di Serie B Interregionale.

A rendere speciale questa nuova avventura è l’ingresso in prima squadra di cinque giovani talenti termolesi, cresciuti nel vivaio MBY Basket e forgiati sotto il segno della maglia cittadina. Ragazzi che, nei campionati Under 17 e Under 19, hanno già dimostrato carattere, tecnica e determinazione.

I protagonisti di questa sfida:

Giannicolò Buonanno (2007),

Nicolò Cappella (2007),

Papa Sow (2008),

Ciro Marino (2008),

Andrea Marino (2010).

Questi nomi non sono solo statistiche: sono passione, impegno, sacrificio. Sono il simbolo della linfa nuova che alimenta il progetto AIR e la prova concreta di quanto la società creda nel valore e nella forza del proprio territorio.

Le parole emozionate del coach Gigi Marinelli:

«Non c’è nulla di più bello che vedere un ragazzo del settore giovanile indossare con orgoglio la maglia della prima squadra. A loro chiedo solo questo: date tutto. Cuore, gambe, anima. Lavorate duro, ascoltate, sbagliate, ma non smettete mai di crederci. Questo è il vostro momento. Fatevi spazio, perché il campo non guarda l’età: guarda il coraggio».