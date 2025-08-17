L’Air basket Italiangas Termoli conferma in toto lo staff

TERMOLI. L’Air basket Italiangas Termoli è lieta di annunciare la conferma dell’intero staff tecnico e sanitario che, al fianco di coach Gigi Marinelli, ha contribuito in maniera determinante ai risultati della scorsa stagione. Si tratta di una scelta nel segno della continuità, che riflette la solidità del progetto, la fiducia reciproca e la volontà condivisa di proseguire lungo il percorso intrapreso.

Lo staff tecnico sarà composto dagli assistenti allenatori Massimo Pezzella e Giuseppe Sabetta, insieme al preparatore atletico Camillo Sperinteo: professionisti che rappresentano un punto di equilibrio per il gruppo, sempre pronti a mettere al servizio della squadra competenze, passione e dedizione. Confermatissimi anche il dottor Tito Santoro, responsabile medico, e il fisioterapista Amerigo Giacò, figure fondamentali per la prevenzione e la gestione degli infortuni, garanti della salute e della performance degli atleti.

Il coach Marinelli potrà dunque contare su uno staff collaudato e affiatato, pronto a ripartire con rinnovato entusiasmo e ambizione.

Il raduno ufficiale è fissato per giovedì 25 agosto al Palasabetta, data che segnerà l’inizio della preparazione atletica in vista di una stagione che si preannuncia intensa e avvincente. L’Air basket Italiangas affronta così la nuova annata con entusiasmo, compattezza e qualità, con un unico grande obiettivo: crescere insieme e vivere un’altra straordinaria avventura.