Lanzone: “Abbiamo lavorato tanto per costruire un gruppo competitivo e coeso”

TERMOLI. Come ogni anno, il direttore generale Basso Lanzone dell’Air Basket Italiangas Termoli ha condiviso con entusiasmo il programma ufficiale che accompagnerà la squadra Termolese verso l’inizio del nuovo campionato di Serie B Interregionale – Girone D. Un percorso ambizioso, che parte da solide basi e dall’entusiasmo di uno staff tecnico confermato e motivato, con alla guida coach Gigi Marinelli.

La stagione prenderà ufficialmente il via il 25 agosto, con il raduno presso il PalaSabetta di Termoli, sede degli allenamenti e delle partite casalinghe della squadra. Sarà l’occasione per accogliere vecchi e nuovi giocatori, effettuare i test fisici, e iniziare il lavoro tecnico-tattico che accompagnerà l’Air fino all’inizio del campionato.

Un pre-campionato intenso

Per preparare al meglio la squadra, la dirigenza ha organizzato un fitto calendario di partite amichevoli, che permetteranno allo staff di testare soluzioni, ruotare i giocatori e valutare la crescita del gruppo:

– 3 settembre: trasferta a Chieti contro il Magic Chieti, squadra di buon livello e importante banco di prova.

– 5 settembre (venerdì): amichevole a Campobasso contro il Benevento, formazione inserita nel girone Campano-Calabro-Siculo di Serie B, con cui si potranno confrontare i diversi stili di gioco.

– 10 settembre (mercoledì): prima gara casalinga contro Foggia, altra squadra che punta a un ruolo importante nella propria Conference.

– 13 e 14 settembre: partecipazione a un Torneo a Molfetta, che vedrà coinvolte esclusivamente squadre di Serie B, offrendo partite di alto livello tecnico e agonistico.

– 18 settembre (giovedì): amichevole in trasferta a Cagnano, con avversario in via di definizione.

– 21 settembre (domenica): appuntamento prestigioso con il Triangolare Memorial Fabrizio Caputo, organizzato al Palasabetta, con la partecipazione di:

– Amatori Pescara (Serie B)

– Magic Chieti (Serie C)

– Air Basket Italiangas Termoli

Un evento che sarà anche un momento di ricordo, sport e partecipazione per tutta la comunità sportiva termolese.

Il campionato comincia il 28 settembre

Il campionato di Serie B Interregionale inizierà ufficialmente domenica 28 settembre, con la prima gara di campionato in trasferta a Bisceglie, contro una delle squadre più attrezzate del girone. Il calendario completo sarà comunicato nei prossimi giorni.

Le parole del direttore Lanzone

“Abbiamo lavorato tanto per costruire un gruppo competitivo e coeso” – dichiara Basso Lanzone – “il nostro obiettivo è fare una stagione solida, onorare ogni partita e portare in alto il nome di Termoli. Le difficoltà logistiche ci sono, come sempre, ma con passione e organizzazione supereremo anche quelle. Siamo una famiglia, e affrontiamo ogni sfida insieme, con rispetto per tutti ma senza paura di nessuno”.

Il supporto della città sarà fondamentale

Conclude Lanzone: “Ci auguriamo che i tifosi e tutta Termoli possano essere al nostro fianco. Il PalaSabetta dovrà diventare il nostro fortino, un posto difficile per chiunque venga a giocare da avversario. Noi siamo pronti, e non vediamo l’ora di cominciare”.