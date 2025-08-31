Molise Basket Young campione d’Italia under 18 sul playground

TERMOLI. Molise Basket Young campione d’Italia U18 alle LB3 Finals di Roseto degli Abruzzi.

Impresa di Molise Basket Young, che conquista il titolo di Campioni d’Italia U18 alle SummerSport LB3 Finals 2025.

Il team molisano, allenato da coach Peppe Sabetta, e composto da Papa Sow, Ciro Marino, Alvi Leskoviku e Gennaro Galasso, domina il torneo 3×3 e porta a casa il primo posto nella categoria maschile U18.

“Sono contento di questo risultato chiosa coach Sabetta perché ripaga di tutto il lavoro intenso fatto durante l’estate. Siamo pronti ora per una nuova stagione agonistica”.

A completare il successo molisano è arrivato il premio come MVP del torneo per Papa Sow. Un trionfo che smentisce chi dice che “il Molise non esiste” e conferma l’eccellenza del basket giovanile della regione.