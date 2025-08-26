Ricomincia l’avventura: l’Air Basket Italiangas Termoli pronta al Girone D

TERMOLI. Primo giorno di scuola per l’Air Basket Italiangas Termoli, che si è ritrovata ieri, lunedì 25 agosto, agli ordini, per il terzo anno consecutivo, di coach Gigi Marinelli.

Rispetto alla passata stagione, è stata fatta una vera e propria rivoluzione: nel secondo anno consecutivo da matricola in Serie B Interregionale, i soli riconfermati sono Antonio Matera e Matteo Grimaldi. Graditissimo il ritorno di Sergio Rupil, mentre per il resto il roster è tutto nuovo.

A guidare il gruppo ci sarà il play/guardia Jean Cassano, talento classe 2000 cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia Milano, passato poi per la prestigiosa Barcellona Academy e protagonista in Italia con le maglie di Verona, Bergamo, Rieti e Trapani. Nell’ultima stagione ha giocato a Matelica.

Il primo grande colpo di mercato è stato l’arrivo a Termoli di Gift Odigie, lo scorso anno protagonista a Civitanova: giocatore completo, atletico, esplosivo, determinante sotto canestro ma anche con una mano affidabile dall’arco.

Novità importanti anche sotto i tabelloni con l’ingaggio del centro Francesco Magugliani (classe 2003, 204 cm di altezza), e sugli esterni con Gianluca Pierucci (classe 2000).

Un roster di ottima fattura, dunque, quello messo a disposizione di coach Marinelli, che proverà a migliorare il già positivo campionato scorso.

Ora ci sarà un mese di duro lavoro, iniziato leggermente in ritardo rispetto alle rivali, per preparare al meglio l’insidioso Girone D, che vedrà impegnate squadre di alto livello provenienti da Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia.

Un girone tecnicamente molto difficile, ma i ragazzi di Marinelli daranno il massimo, come negli anni passati, per regalare soddisfazioni al pubblico termolese, pronto anche quest’anno a essere il sesto uomo in campo.