Riparte la preparazione dell’Air basket Italiangas Termoli

TERMOLI. Con la consueta energia e rinnovato entusiasmo, l’Air basket Italiangas Termoli dà ufficialmente il via alla preparazione atletica per la stagione 2025/2026 del campionato di Serie B Interregionale – Girone D, a partire da domani, lunedì 25 agosto.

Come ogni anno, il ritrovo sarà al Palasabetta, la casa del basket termolese, dove giocatori, staff tecnico e dirigenti si ritroveranno per iniziare un nuovo percorso che si preannuncia intenso, ambizioso e ricco di emozioni.

Agli ordini del coach Gigi Marinelli, confermato alla guida tecnica della prima squadra, ci saranno tutti gli atleti del roster, compresi gli under provenienti dal gruppo Under 19, a testimonianza dell’attenzione e della continuità che la società vuole dare al vivaio locale.

Accanto al coach Marinelli ci saranno i due assistenti tecnici Giuseppe Massimo Pezzella e Giuseppe Sabetta collaudati e apprezzati già nella scorsa stagione, e il preparatore atletico Prof. Camillo Sperinteo, figura centrale per costruire la condizione fisica ottimale della squadra.

La tabella di marcia della preparazione prevede doppie sedute quotidiane: al mattino lavoro atletico sul campo e in sala pesi, mentre nel pomeriggio spazio alla tecnica individuale e di squadra, cominciando a dare forma e identità al nuovo gruppo che affronterà una delle conference più dure del panorama cestistico nazionale.

Durante le prime settimane, tutti gli atleti effettueranno anche le visite mediche e gli screening previsti dal protocollo sanitario. Il club vuole garantire a ogni giocatore la massima sicurezza e un monitoraggio attento, soprattutto in una fase delicata come quella della preparazione.

La prima verifica in campo sarà mercoledì 3 settembre, con la prima amichevole contro il Magic Chieti, squadra solida e ben strutturata, che darà già qualche indicazione sullo stato fisico e mentale del gruppo.

Il clima è di entusiasmo e serietà. L’obiettivo è farsi trovare pronti per il debutto in campionato previsto il 28 settembre, ma anche costruire un’identità forte dentro e fuori dal campo, all’altezza delle ambizioni della società e delle aspettative dei tifosi.

Il presidente Manrico Pitardi e il direttore generale Basso Lanzone, sempre presenti e appassionati, sottolineano come questa stagione rappresenti un altro passo avanti nella crescita del progetto Air Basket: “Siamo pronti a cominciare una nuova avventura. La Serie B è impegnativa, ma il nostro gruppo ha passione, talento e spirito di sacrificio. Diamo il massimo, come sempre, per onorare la città di Termoli e i nostri sostenitori”.

Buon lavoro, ragazzi. Il cammino verso una grande stagione comincia ora!