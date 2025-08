Un altro ‘esterno’ per l’Air basket Italiangas Termoli: arriva Gianluca Pierucci

TERMOLI. L’Air Basket Italiangas Termoli batte un altro colpo!

Chiusa la trattativa per l’esterno Gianluca Pierucci, classe 2000, che va a rinforzare il reparto esterni e dà a coach Marinelli ancora più profondità nelle rotazioni.

Giocatore giovane ma con diversi anni di esperienza nella categoria, Pierucci aggiunge solidità a un roster già giovane e talentuoso.

Benvenuto Gianluca!

Le prime parole del nuovo acquisto:

“Ringrazio la società per avermi dato questa opportunità; sono pronto a mettermi in gioco per aiutare la squadra e a dare il massimo sul campo. Ci vediamo presto in palazzetto!”

Non vediamo l’ora di ammirare questa squadra rinnovata e rinforzata, pronta a dare una svolta positiva alla nuova stagione, dopo l’ottimo campionato da matricola in Serie B dello scorso anno.

Il prossimo campionato vedrà l’Air Basket inserita in un girone importante, ma da non sottovalutare è il fatto che non ci saranno più lunghi e stressanti viaggi come nella scorsa stagione, quando il calendario impose, in soli sette giorni, due trasferte in Sicilia con un intermezzo in Campania, per un totale di 3050 km percorsi: un fattore che ha inevitabilmente pesato.

Oggi la società, con la conferma di coach Gigi Marinelli, lancia un segnale chiaro e inequivocabile:

lo scorso anno, per una mera questione di differenza canestri, ci siamo dovuti giocare la salvezza (poi raggiunta con largo anticipo e grandi meriti); quest’anno, invece, le aspettative sono alte, e grazie a un roster di grande qualità, si punta a posizioni più consone al valore di questa società.