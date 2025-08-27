Fischietti molisani impegnati nel weekend di serie A

TERMOLI. I due alfieri della sezione Aia di Termoli, l’arbitro Luca Massimi e l’assistente Giacomo Monaco con Giuseppe Perrotti, della sezione di Campobasso saranno tutti impegnati nel prossimo weekend nei massimi campionati di calcio.
In particolare, Giacomo Monaco sarà di scena venerdì sera alle ore 20:45 a Cremona, dove assisterà la gara Cremonese–Sassuolo.
Giuseppe Perrotti, invece, scenderà in campo domenica alle 18:30 allo stadio Olimpico di Torino per il match Torino–Fiorentina.
Chiude il quadro Luca Massimi, designato come direttore di gara per la sfida di Serie B Modena–Avellino, in programma domenica 31 agosto a Modena. Un altro fine settimana di prestigio, dunque, per gli arbitri molisani ormai presenza costante sui campi della massima categoria nazionale.