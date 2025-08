Il Real Guglionesi torna in campo: parte l’era Scanzano

GUGLIONESI. Il Real Guglionesi si prepara a tornare in campo. Lunedì scatterà ufficialmente la nuova stagione, con un progetto chiaro: raggiungere la salvezza con largo anticipo e poi, eventualmente, guardare più in alto.

Il presidente Marco Castellucci sta lavorando per dare al club un assetto stabile, coinvolgendo nuove figure di riferimento del territorio. Il ruolo di presidente viene ricoperto da Marco Castelluccio, il mister che guiderà i ragazzi in questa stagione sarà Gianluca Scanzano.

Le figure di direttore sportivo e generale sono affidate rispettivamente a Tommaso Faccilongo e Giuseppe Esposto. mentre il direttore sportivo Faccilongo ha costruito una rosa competitiva puntando su giocatori di esperienza e su alcuni ritorni importanti.

Tra questi spicca quello di Marino, centrocampista dal gol facile e vero leader in campo, chiamato a fare da punto di riferimento per i compagni e per i tifosi neroverdi, che nella scorsa stagione hanno dimostrato un attaccamento straordinario alla squadra.

“Abbiamo cercato di allestire un gruppo che possa regalare entusiasmo alla piazza – spiega Faccilongo –. L’obiettivo è partire con i piedi per terra, ma con la consapevolezza di poter crescere durante il campionato. Se servirà qualche ritocco, non ci tireremo indietro. Sono fiducioso: questa squadra potrà esprimere un calcio capace di divertire”.

Con il sostegno del pubblico guglionesano e una società determinata a crescere, il Real Guglionesi è pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia.