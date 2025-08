Iniziata la sessione di allenamento indoor, in giallorosso arriva anche l’attaccante Nico Manara

TERMOLI. Sono iniziate le sessioni di allenamento indoor presso La Vida Wellness, il centro fitness scelto dal Termoli Calcio 1920 per la preparazione fisica e l’allenamento muscolare dei giallorossi. Una partnership importante che accompagnerà la squadra nel corso della stagione: a La Vida Wellness ci si allena con il Termoli.

Intanto, sul fronte del mercato, la società continua a rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato. L’ultimo arrivo in ordine cronologico è quello di Nico Manara, attaccante classe 2001, con già 95 presenze in Serie D alle spalle, condite da 15 gol e 6 assist. Manara ha vestito le maglie di Troina, Forlì, San Marino, Borgosesia e Corticella, dimostrando duttilità e concretezza in zona offensiva.

Domenica pomeriggio è prevista una possibile sgambatura a porte chiuse allo stadio “Cannarsa” contro la formazione Juniores, anche se l’appuntamento non è ancora stato ufficializzato. In ogni caso, la preparazione prosegue senza intoppi, sotto lo sguardo attento di Mister D’Adderio e del suo vice Spagnuolo.

Il Termoli lavora intensamente, tra campo e palestra, per farsi trovare pronto all’inizio della stagione.