Lo stadio Cannarsa sarà pronto per la prima partita casalinga in serie D

TERMOLI. La società Fcd Termoli Calcio 1920 informa i tifosi giallorossi di due importanti novità.

La prima riguarda la campagna abbonamenti 2025/2026, dal titolo “Amandoti Sempre”. Gli abbonamenti saranno sottoscrivibili ed acquistabili esclusivamente presso i seguenti punti vendita convenzionati in città:

1) La Vida Wellness – Via dei Palissandri, 8,

2) La Caffetteria – Via Maratona, 10 – Termoli,

3️) Sede Italiangas – Via Corsica, 152 – Termoli,

4️) Italiangas Point – Corso Mario Milano, 2E – Termoli.

mentre per quanto riguarda la seconda di notizie , questa sicuramente la più attesa e gradita, si era paventata l’ipotesi per via dei lavori presso lo stadio Gino Cannarsa, non sarebbe stato possibile utilizzarlo quanto meno per le prime due o tre giornate di campionato con possibilità di dover andare a giocare addirittura ad Agnone.

Per fortuna la società è riuscita a sventare questa opportunità e la seconda notizia comunicata dalla stessa società è ufficiale tutte le partite casalinghe di campionato, a partire da domenica 14 settembre 2025, seconda di campionato che vedrà arrivare a Termoli la temibilissima Ancona, si disputeranno regolarmente presso lo Stadio “G. Cannarsa” di Termoli. Questa seconda notizia sicuramente rallegrerà i tifosi evitando trasferte ulteriori e poi un conto è tifare sui gradoni di casa nostra un altro farlo fuori dalle mura amiche, e questa notizia possiamo considerarla come prima vittoria della nuova stagione.