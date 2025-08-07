Ratificate le iscrizioni ai campionati regionali, il Difesa Grande Termoli 2016 farà soltanto l’attività giovanile

CAMPOBASSO. Nella giornata di ieri, mercoledì 6 agosto 2025, si è svolto il consiglio direttivo del comitato regionale Molise della Figc, che ha ratificato le seguenti iscrizioni:

Campionati di Eccellenza e Promozione scadute il 1^ agosto 2025;

Campionati di Prima Categoria, Calcio a 5 Serie C1, Under 17 “Allievi” e Under 15 “Giovanissimi” scadute il 4 agosto 2025. Con grande soddisfazione la struttura regionale della Federcalcio Lega Nazionale Dilettanti registra che relativamente ai Campionati di Eccellenza e Promozione, tutte le società aventi diritto hanno perfezionato l’iscrizione e pertanto, forse per la prima volta nella storia dell’autonomia regionale, non c’è stata necessità di procedere a ripescaggi.

Il Consiglio Direttivo ha altresì definito i gironi della Coppa Italia Dilettanti, che prenderà il via domenica 24 agosto 2025, pubblicati, unitamente agli organici, sul comunicato ufficiale n° 6 del C.R. Molise (molise.lnd.it).

Anche per la prima categoria si è verificato lo stesso scenario, in quanto delle 32 società aventi diritto, 31 hanno regolarmente perfezionato le iscrizioni.

L’unico posto che si è reso disponibile per il ripescaggio è quello della società “Difesa Grande Termoli 2016”, che ha comunicato di ritornare a svolgere solo attività di settore giovanile.

La società ripescata che prenderà parte al Campionato di Prima Categoria al posto del Difesa Grande Termoli 2016 sarà l’FC Real Mignano ASD.

Per i Campionati Regionali di Calcio a 5 Serie C1, Under 17 e Under 15 seguiranno successive comunicazioni.