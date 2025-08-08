Serie D, Girone F: ufficiale il cammino del Termoli Calcio 1920

TERMOLI. La Serie D 2025/2026 ha finalmente preso forma. Sono stati pubblicati oggi i calendari ufficiali, e per il Termoli Calcio 1920, inserito nel confermatissimo Girone F, si preannuncia un avvio di stagione tutt’altro che banale.

Si parte il 7 settembre in trasferta internazionale, per così dire: i giallorossi voleranno infatti nella Repubblica di San Marino, un battesimo di fuoco in un contesto “straniero” contro una squadra da non sottovalutare.

Alla seconda giornata, il Termoli farà il suo esordio in casa… o forse no. A causa dei lavori al “Cannarsa”, è probabile che si debba giocare altrove. Avversario di giornata sarà una delle corazzate del girone: l’Ancona, formazione temibilissima con ambizioni di promozione.

La terza giornata sarà una sorta di amarcord: trasferta a Recanati, lo stesso campo dove lo scorso anno, all’ultima giornata, il Termoli conquistò una salvezza sofferta ma meritata. Emozioni e ricordi freschi accompagneranno una sfida dal sapore speciale.

Alla quarta, si torna (forse) in casa per affrontare un’altra storica rivale: il Chieti, squadra sempre insidiosa e costruita per stare nella parte sinistra della classifica.

Segue una trasferta impegnativa nel Lazio, contro il Pomezia, altra squadra solida e da prendere con le molle.

Uno degli appuntamenti più attesi sarà alla 14ª giornata, quando i molisani ospiteranno il Teramo Calcio 1913, squadra in odore di promozione che potrebbe arrivare al “Cannarsa” con una lunga striscia positiva alle spalle.

Alla penultima giornata dell’andata, riflettori puntati su una sfida dal grande fascino: arriverà infatti l’Ostiamare, squadra che vede coinvolto direttamente Daniele De Rossi nel proprio staff tecnico-dirigenziale.

Il girone d’andata si chiuderà con un’altra trasferta di altissimo coefficiente: il Termoli farà visita a L’Aquila 1927, tra le squadre accreditate per la vittoria finale.

Un girone tosto, come da tradizione

Il Girone F si conferma anche quest’anno una giungla di insidie: trasferte lunghe, piazze calde, squadre blasonate e nuovi arrivi ambiziosi. Per il Termoli sarà fondamentale partire con il piede giusto e cercare di raggiungere la salvezza con largo anticipo, evitando l’agonia delle ultime giornate vissute l’anno scorso.