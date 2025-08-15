X
venerdì 15 Agosto 2025
Triangolare del Termoli 1920 con Virtus Cupello e Real Casale

TERMOLI. Secondo test per il Termoli 1920.
Dopo la buona prestazione contro la Bacigalupo a Chieuti lo scorso fine settimana, in vista dell’inizio delle gare ufficiali di Coppa Italia, i giallorossi affronteranno un triangolare amichevole con Virtus Cupello e Real Casale.
La squadra, che sta svolgendo un’intensa preparazione, oggi (Ferragosto) godrà di una giornata di riposo. Già da domani, sabato, i ragazzi torneranno ad allenarsi in vista dell’appuntamento di domenica alle ore 17:45.
Durante la settimana sono state presentate le tre nuove divise da gioco. Inoltre, venerdì 22 agosto (data da confermare ufficialmente), prima dell’inizio delle gare ufficiali, dovrebbe tenersi la presentazione della squadra, dello staff tecnico e degli sponsor che accompagneranno il cammino stagionale dei giallorossi termolesi. I dettagli dell’evento saranno comunicati appena ufficializzati dalla società, ma la sua realizzazione è pressoché certa.

