Una squadra, un paese, una maglia: «Noi siamo il Guardialfiera».

GUARDIALFIERA. L’Asd Guardialfiera riparte dall’Eccellenza: oggi il raduno. Entusiasmo, giovani e continuità i pilastri della nuova stagione

Guardialfiera, 6 agosto 2025 – Dopo due anni indimenticabili, culminati con la vittoria consecutiva dei campionati di Prima Categoria e Promozione, l’ASD Guardialfiera è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Con la promozione in Eccellenza molisana, massima categoria regionale, si apre una stagione di grande importanza per la società, il territorio e tutta la comunità calcistica locale.

Oggi pomeriggio, alle ore 18:30 presso il Campo Sportivo “Gabriele Di Vito” di Guardialfiera, è previsto il raduno ufficiale della squadra, che darà il via alla preparazione atletica in vista del nuovo campionato. A dirigere i lavori sarà Mister Lino Miele, nuovo allenatore della prima squadra, tecnico di esperienza con una lunga militanza nel settore giovanile, che torna con entusiasmo ad allenare in Eccellenza.

L’arrivo di Miele rappresenta una scelta in piena sintonia con la filosofia societaria: puntare sulla valorizzazione dei giovani del territorio, sulla crescita del gruppo e su un progetto tecnico a medio termine, senza mai perdere di vista l’identità e l’attaccamento ai colori giallorossi.

“L’obiettivo principale – dichiara la dirigenza dell’ASD Guardialfiera – è quello di raggiungere una salvezza tranquilla, senza affanni e con la consapevolezza delle difficoltà che un campionato di Eccellenza comporta. Ci affacciamo a questa categoria con umiltà, ma anche con entusiasmo e grande determinazione. Vogliamo costruire una squadra equilibrata, mantenendo l’ossatura di un gruppo vincente che ha già dimostrato solidità e coesione, integrandolo con innesti mirati in grado di alzare il livello tecnico e competitivo.”

Un progetto chiaro e ben strutturato, fondato su valori profondi come il senso di appartenenza, la correttezza sportiva e la responsabilità. Il club, infatti, ha recentemente approvato un Codice Etico interno, che rafforza il patto tra società, giocatori e staff tecnico, e che promuove un modello calcistico sano e partecipativo.

Anche quest’anno, il legame tra la squadra e la comunità sarà uno degli elementi centrali. L’ASD Guardialfiera vuole essere non solo una realtà sportiva competitiva, ma anche un punto di riferimento per i giovani e le famiglie del paese e del territorio circostante.

La società invita dunque tutti i tifosi, simpatizzanti, cittadini e appassionati a partecipare al primo giorno di allenamento per sostenere la squadra fin dall’inizio. La nuova avventura in Eccellenza comincia oggi, con la voglia di continuare a sognare insieme.

Una squadra, un paese, una maglia: «Noi siamo il Guardialfiera».