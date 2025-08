A 20 anni dal trapianto: “Il 6 agosto è il mio secondo compleanno, grazie di cuore a chi mi ha salvato la vita”

TERMOLI. Cleta Lovati festeggia 20 anni dal trapianto di fegato: “Il 6 agosto è il mio secondo compleanno. Grazie di cuore a chi mi ha salvato la vita”.

È un giorno speciale quello di oggi per Tecla Lovati, milanese di origine ma termolese d’adozione da molti anni. Il 6 agosto non è una data qualunque per lei, ma il simbolo di una rinascita, un secondo compleanno. Esattamente vent’anni fa, nel 2005, Tecla ricevette il trapianto di fegato che le ha salvato la vita, e oggi vuole condividere pubblicamente la sua gratitudine.

“Mi avevano indirizzato al professor Franco Filipponi, a Cisanello (Pisa). Lui mi visitò e capì subito che c’era necessità di un trapianto. Mi mise in lista e, per fortuna, il donatore arrivò in tempi brevi. Il 6 agosto mi operarono, ed eccomi qui, 20 anni dopo, ancora in piedi, viva… e riconoscente”, racconta Tecla con voce colma di emozione.

Nel suo lungo percorso, non è mai stata sola. Oltre al professor Filipponi, rivolge un sentito ringraziamento anche alla dottoressa Petruccelli, alla dottoressa Carrai e a tutto lo straordinario staff dell’equipe di Pisa: “Se oggi sono ancora qui, lo devo a loro. Mi hanno accompagnata in un momento delicatissimo con competenza e umanità, e non smetterò mai di ringraziarli”.

Ma non finisce qui. Tecla guarda anche a chi, nel tempo, le è stato vicino nel quotidiano: “Un grazie speciale va a tutti gli amici che, in questi anni, non mi hanno mai fatto mancare il loro affetto e il loro sostegno, nei momenti difficili e in quelli di gioia. Senza di loro sarebbe stato tutto molto più complicato”.

Infine, il suo pensiero va anche alla redazione, che le ha offerto lo spazio per questo messaggio: “Grazie di cuore per avermi permesso di condividere questa ricorrenza così importante. Per me, ogni 6 agosto è un ritorno alla vita”.

Una testimonianza che commuove e che ci ricorda, ancora una volta, quanto siano preziose la scienza, la generosità del dono e la forza della speranza.