Addio all’istituto Schweitzer: un capitolo che si chiude, un’eredità che rimane

TERMOLI. Per chi ricorda le battaglie compiute nell’inverno 2023-2024, non può che esserci un magone: la comunità scolastica dell’istituto comprensivo Schweitzer si prepara a salutare una realtà che ha segnato la vita di generazioni di studenti, docenti e famiglie.

A partire dal 1° settembre 2025, la scuola cesserà la propria attività a seguito del processo di dimensionamento scolastico previsto dal piano regionale.

La scuola secondaria di primo grado, plesso “A. Schweitzer”, con il prospiciente Istituto “Bernacchia”. L’istituto comprensivo “Bernacchia-Schweitzer”, che aggrega anche il plesso di via Catania, risulta così costituito da 870 alunni.

Scuola primaria e infanzia “Giovanni Paolo II” (già afferenti all’istituto “A.Schweitzer”) con l’“Achille Pace” . L’istituto comprensivo “A. Pace -A. Schweitzer” risulta così costituito da 1216 alunni.

La presente riorganizzazione è motivata anche dalla geografia del contesto urbano della città di Termoli.

La dirigente Marina Crema ha voluto condividere un messaggio toccante e sincero rivolto a tutti coloro che hanno fatto parte di questa straordinaria avventura educativa:

«Gentile comunità scolastica Schweitzer, con un misto di emozioni, comunico che a partire dal 1° settembre 2025 la nostra scuola cesserà la propria attività a seguito del processo di dimensionamento scolastico. Decisione, sebbene difficile, è stata presa. Voglio ringraziare ciascuno di voi per il contributo, la passione e l’impegno dimostrati nel corso degli anni. La nostra scuola è stata un luogo di crescita, di formazione e di emozioni condivise, e rimarrà sempre nel cuore di tutti noi.

Siamo consapevoli delle sfide che questa fase comporta, ma anche delle opportunità che il futuro ci riserva. Confido nella capacità di ciascuno di voi di affrontare con spirito positivo il domani e di guardare avanti con fiducia.

I social Schweitzer saranno attivi fino al 28 agosto 2025, mentre il sito web www.comprensivoschweitzer.edu.it fino al 31 agosto 2025. Un grazie di cuore per aver reso questa scuola un luogo speciale. Continueremo a lavorare tutti per il benessere e il successo delle nostre future generazioni. Con stima e affetto, La dirigente Marina Crema».

Le parole della dirigente racchiudono il senso profondo di una scuola che non è stata solo un edificio, ma un luogo di relazioni, sogni e crescita. Un punto di riferimento per il territorio, capace di accogliere, formare e ispirare.

Anche se i canali digitali della scuola — i social e il sito web — saranno attivi solo fino alla fine di agosto 2025, il ricordo e l’impronta lasciata dall’Istituto Schweitzer continueranno a vivere nei cuori e nei percorsi di chi l’ha attraversato.

In questo momento di transizione, la comunità è chiamata a guardare avanti con fiducia, portando con sé l’eredità di valori, esperienze e legami che nessuna riorganizzazione potrà cancellare.