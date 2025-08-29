X
venerdì 29 Agosto 2025
Allerta meteo arancione su alcune zone del Molise

  Redazione
  Attualità

TERMOLI. L’ondata di maltempo raggiunge anche la fascia adriatica centro-meridionale.

L’area di bassa pressione di origine atlantica, che sta interessando le regioni settentrionali del nostro Paese, tende ad estendersi anche sulle regioni centrali, con precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco e anche localmente persistenti. L’avviso prevede dalla mattinata  precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in Molise e Campania.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi, venerdì 29 agosto, allerta arancione sulla Lombardia, gran parte della Toscana e su alcuni settori di Lazio e Molise, allerta gialla sui restanti settori di Lazio e Molise, su parte di Piemonte, Liguria e Marche, sugli interi territori di Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Campania.

