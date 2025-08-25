Allerta West Nile: interventi straordinari di disinfestazione a Campomarino

CAMPOMARINO. L’amministrazione comunale di Campomarino informa la cittadinanza che, in concomitanza con le indicazioni recentemente trasmesse dall’Asrem e a seguito della presenza monitorata della zanzara Culex, potenziale vettore del virus West Nile, sono stati predisposti interventi straordinari di disinfestazione adulticida su tutto il territorio urbanizzato.

Calendario degli interventi

Le operazioni di disinfestazione si svolgeranno nelle seguenti zone: Campomarino Paese, Campomarino Lido, Nuova Cliternia, C.da Cocciolete, C.da Cianaluca, C.da Buccaro, C.da Arcora, C.da Torre Ramitelli.

Gli interventi sono programmati durante la notte tra martedì 26 agosto 2025 e mercoledì 27 agosto 2025, a partire dalle ore 23:30.

Precauzioni per la popolazione

La cittadinanza è invitata a rispettare rigorosamente alcune precauzioni durante e dopo il trattamento:

Non sostare in ambienti aperti durante la disinfestazione;

Tenere porte, finestre e prese d’aria chiuse ;

; Tenere gli animali domestici in luoghi riparati;

in luoghi riparati; Evitare di stendere la biancheria all’esterno ;

; Rimuovere o coprire piante destinate al consumo umano o animale ;

; Non lasciare generi alimentari sui balconi ;

; Evitare di parcheggiare autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni.

Raccomandazioni aggiuntive

Si invita la popolazione, in particolare anziani, malati cronici e immunodepressi, a prestare attenzione e adottare comportamenti utili a limitare il rischio di punture di zanzara, come l’utilizzo di repellenti, zanzariere e indumenti protettivi.

Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente dall’Amministrazione comunale.