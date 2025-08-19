All’istituto Majorana di Termoli il campus formativo per rafforzare la filiera tecnologico-professionale

Avrà sede nell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana” di Termoli. Sono 54 le strutture individuate in Italia. A ciascun istituto e al relativo partenariato andranno 750 mila euro per la formazione e la realizzazione di spazi di apprendimento innovativi.

C’è anche un istituto scolastico molisano tra i Campus formativi universitari innovativi voluti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per potenziare la filiera tecnologico-professionale (4+2). Si tratta dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana” di Termoli, individuato tra le 54 strutture a livello nazionale, con un investimento complessivo di 40,5 milioni di euro. I campus sono realizzati dagli istituti tecnici e professionali in partenariato con le Fondazioni ITS Academy, università, centri di ricerca, aziende e associazioni datoriali, in un’ottica di stretta collaborazione tra mondo della formazione e sistema produttivo.

L’iniziativa, sottolineano dal Mim, rappresenta un tassello fondamentale per il potenziamento della filiera tecnologico-professionale (4+2) e per la costruzione di esperienze didattiche e formative innovative. I nuovi campus copriranno le principali filiere strategiche dell’economia nazionale: moda, agroalimentare ed enogastronomia, promozione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, turismo, meccatronica, nautica e aeronautica, data analysis e cybersecurity, intelligenza artificiale generativa e automazione dei processi industriali, costruzioni, biotecnologie, salute e benessere.

A ciascun istituto scolastico e al relativo partenariato sono assegnati 750 mila euro per la realizzazione di spazi integrati e dinamici, aperti all’apprendimento e alla formazione sul campo, dotati di metodologie didattiche innovative e sistemi avanzati di Intelligenza Artificiale. I 54 progetti selezionati sono stati scelti tra 436 candidature.

“La nascita del Campus formativo in Molise è un risultato di grande valore per la nostra comunità scolastica e per l’intero territorio regionale. – ha dichiarato la Direttrice dell’Ufficio Scolastico del Molise, Maria Chimisso – Si tratta di un progetto che rafforza la filiera tecnologico-professionale, valorizzando la collaborazione tra scuola, università, ITS Academy, imprese e centri di ricerca. Un percorso che guarda al futuro, offrendo ai nostri studenti la possibilità di sviluppare competenze innovative e di vivere esperienze didattiche e formative verticali, in linea con le esigenze del mondo del lavoro. Il Campus rappresenta un investimento concreto sui giovani e sulle loro opportunità di crescita, oltre che un segnale forte di fiducia nel ruolo della scuola come motore di sviluppo e innovazione”.