«Anche dal Molise si faccia sentire il sostegno alla Global Sumud Flotilla», l’appello parte da sinistra

TERMOLI. Dal Pcl (Partito comunista dei lavoratori) arriva l’appello affinché anche dal Molise si faccia sentire il sostegno alla Global Sumud Flotilla: la Lega Internazionale Socialista (Lis) di cui il Partito Comunista dei Lavoratori è componente italiana, fa parte della flotta umanitaria che oggi il 31 agosto salpa alla volta di Gaza.

«Più di 50 navi, in partenza da diversi punti d’Europa, tenteranno di rompere il blocco imposto dallo Stato di Israele e portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese.



Questa azione internazionalista mira a denunciare e contrastare l’embargo sanitario e alimentare al quale lo Stato di Israele sottopone milioni di palestinesi nella Striscia di Gaza, nel quadro del genocidio in corso.

La flotilla si inserisce nella tradizione di lotta e solidarietà attiva che diverse organizzazioni in tutto il mondo promuovono per sostenere la resistenza palestinese contro l’occupazione e la barbarie sionista.

La deputata argentina del MST (Mov. Socialista dei Lavoratori) e del Frente de Izquierda, Celeste Fierro, farà parte di questa spedizione e rappresenterà la Lega Internazionale Socialista (LIS) in questa iniziativa internazionalista:

«Riaffermiamo il nostro impegno per la causa palestinese e per la mobilitazione internazionale contro il massacro a Gaza. Rifiutiamo la complicità dei governi che danno sostegno politico e materiale allo Stato di Israele ed esigiamo la rottura delle relazioni con questo mostro genocida. Insieme ai milioni di persone che si mobilitano in tutto il mondo e mettono in atto ogni tipo di mobilitazione, non ci fermeremo finché l’occupante non sarà espulso e la Palestina sarà libera, dal fiume al mare», ha affermato.

La Global Sumud Flotilla fa parte di una campagna più ampia per rompere l’embargo, denunciare il genocidio e rafforzare l’organizzazione internazionalista a sostegno del popolo palestinese.

Da parte della Lis invitiamo a moltiplicare la solidarietà attiva: la Palestina vincerà!»