Aperte le iscrizioni alla mensa scolastica 2025-2026

TERMOLI.L’assessore alle Politiche della Scuola Mariella Vaino comunica che sono aperte le iscrizioni on line per la mensa scolastica, anno scolastico 2025/2026.

L’iscrizione può essere effettuata tramite il seguente link: https://termoli.ristonova.it/portale, oppure tramite il motore di ricerca Google: Novaportal Termoli.

Si comunica che i bambini che non dovessero risultare iscritti oppure riconfermati on line, non potranno usufruire del servizio mensa.

In allegato tutte le informazioni necessarie e le tariffe. Il costo del pasto è di 4 euro per il primo figlio, per il secondo e oltre, 3,60 euro.

Per le famiglie il cui Isee non supera 9mila euro è prevista la compartecipazione del Comune di Termoli al costo del pasto.

Alla domanda, in allegato, deve essere allegata la copia di un documento in corso di validità. In allegato tutte le modalità per l’iscrizione on line.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Gina D’Ascenzo al numero telefonico 0875/12503 oppure Gabriella Sabato al numero telefonico 0875/12514 o inviare una mail al seguente indirizzo: ginadascenzo@comune.termoli.cb.it