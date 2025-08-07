Arriva “Caronte”: ondata di caldo “rovente” fino a Ferragosto

TERMOLI. Dopo un inizio di agosto decisamente fuori dagli schemi, con temperature più autunnali, piogge e temporali che hanno rinfrescato l’aria, nelle prossime ore il clima cambierà radicalmente. Sta per arrivare l’anticiclone africano Caronte, pronto a portare un’ondata di caldo intenso che coinvolgerà anche il Molise e Termoli.

A partire da giovedì 8 agosto, una massa d’aria sahariana si spingerà verso il Mediterraneo centrale, facendo salire rapidamente i termometri. Il picco di caldo è previsto per il weekend del 9 e 10 agosto, con temperature massime che potrebbero sfiorare i 40 gradi, accompagnate da notti tropicali, con minime difficili sotto i 23-25°C.

Il meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile media de iLMeteo.it, sottolinea come “Caronte non è solo un nome evocativo, ma rappresenta una realtà che si fa sempre più pesante. Negli ultimi anni abbiamo registrato un aumento delle temperature estive di almeno 3-4 gradi rispetto a un decennio fa. Questa ondata di caldo, con valori che potranno toccare i 40°C in molte zone, è la conferma di un clima che sta cambiando”.

Il caldo intenso non darà tregua, soprattutto nelle zone interne molisane e lungo la costa, dove l’afa si farà sentire fino a Ferragosto, almeno fino al 16-17 agosto. Solo dopo, forse, sono attese alcune temporanee attenuazioni, soprattutto al Nord, ma il caldo africano continuerà a dominare la scena.

In tutta Italia, le città più esposte dovranno fare i conti con bollini rossi e disagi legati all’alta temperatura e all’umidità. Anche a Termoli, dunque, è il momento di prepararsi a un Ferragosto decisamente rovente.