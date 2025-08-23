X
sabato 23 Agosto 2025
Arriva il maltempo e si allaga il lungomare Nord

  Redazione
  Attualità, Video

TERMOLI. L’ondata di maltempo attesa da giorni per la serata di venerdì ha ritardato la sua comparsa, mettendo in salvo gli eventi del 22 agosto, ma non ha risparmiato la mattinata di oggi, con precipitazioni intense che hanno riproposto le solite conseguenze sul lungomare Nord, con l’acqua che ingombra la carreggiata, rendendo particolarmente insidiosa la circolazione e allagando la sede stradale.

Tuttavia, questo sfogo meteorico si dovrebbe esaurire nelle prime ore della mattina, lasciando a un quadro più stabile, seppure con un cielo parzialmente nuvoloso, e temperature comprese tra 21 e 28°C.

