“Aspettando la schiusa – vieni a conoscermi”

CAMPOMARINO. Dopodomani, domenica 24 agosto alle ore 11, la spiaggia libera di Campomarino, tra Lido Toschi e Oasi Beach, ospiterà un evento speciale dedicato alla scoperta del mondo della tartaruga marina Caretta caretta.

Le Guardie Ambientali d’Italia Odv – Sezione Provinciale Termoli, insieme al Direttivo Gadit Odv Termoli, invitano cittadini, turisti e appassionati di natura a partecipare a un incontro informativo e divulgativo in compagnia degli esperti del Centro Studi Cetacei di Pescara. Sarà un’occasione preziosa per approfondire la conoscenza di questa affascinante specie, simbolo della biodiversità marina, e per comprendere l’importanza della sua tutela, soprattutto in un momento delicato come quello della schiusa delle uova. Il nido di Caretta caretta, situato proprio in quel tratto di costa, diventa così il cuore pulsante di un’iniziativa che unisce scienza, sensibilizzazione e amore per l’ambiente.

I biologi del Centro Studi Cetacei, che gestiscono il Crtm Luigi Cagnolaro, condivideranno curiosità, dati e buone pratiche per proteggere le tartarughe marine, offrendo ai partecipanti uno sguardo ravvicinato sul loro ciclo vitale e sulle minacce che ne compromettono la sopravvivenza. L’evento si svolgerà in un’atmosfera informale e coinvolgente, tra il sole di fine estate e il suono delle onde, con la possibilità di osservare da vicino il sito di nidificazione e di porre domande agli esperti. Un invito a vivere la spiaggia non solo come luogo di svago, ma anche come spazio di consapevolezza e rispetto per la natura.